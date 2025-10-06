Per le agevolazioni al battellaggio servono documenti di prova

La circolare dell’agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) 26/2025 chiarisce un punto pratico ed interpretativo decisivo: il «battellaggio» è attività tecnico‑nautica di interesse generale, accessorio alle operazioni portuali, e per questo viene esplicitamente escluso dagli obblighi procedurali in tema di accise (si veda il precedente articolo «Battelli per persone e merci: esenzioni accise semplificate»). Per gli operatori significa che i servizi di trasferimento terra‑nave/ponte‑nave, svolti stabilmente...

