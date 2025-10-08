Al conto termico 3.0 accesso diretto o tramite Esco

Parte il conto termico 3.0 il sistema di incentivi dedicato agli interventi di piccola scala per migliorare l’efficienza energetica e favorire la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre è stato pubblicato il decreto Mase che introduce un aggiornamento e un rafforzamento del conto termico (si veda il Sole 24 Ore del 30 settembre). Sono previsti limiti di spesa annua pari a 900 milioni di euro, suddivisi tra 400 milioni destinati...

