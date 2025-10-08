Aree di crisi complessa: dai contributi conto impianti ai finanziamenti
Finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. Al via il primo bando su Termini Imerese
Aree di crisi, parte il primo bando che recepisce le ultime modifiche normative. Il 22 settembre 2025 è stato pubblicato il primo avviso, basato sulla “nuova” legge 181/1989. dedicato all’area di crisi industriale complessa di Termini Imerese. Si tratta di un passaggio significativo, perché segna l’avvio concreto della nuova disciplina introdotta con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 2006 del 5 settembre 2025 e dell’avviso del direttore generale per gli incentivi...
