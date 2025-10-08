Antiriciclaggio, il responsabile Sos preoccupa i professionisti

La consultazione avviata dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) sulle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette ha introdotto, tra l’altro, la figura del «responsabile Sos». Si tratta di un soggetto al quale sono dedicate alcune disposizioni della parte seconda delle nuove Istruzioni, specificamente rivolte ai professionisti e agli altri destinatari degli obblighi non sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza di settore. Per questi ultimi...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi