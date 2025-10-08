Antiriciclaggio, il responsabile Sos preoccupa i professionisti
La nuova figura introdotta dalla consultazione Uif a margine delle istruzioni. Professionisti perplessi: obblighi organizzativi per via amministrativa
La consultazione avviata dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) sulle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette ha introdotto, tra l’altro, la figura del «responsabile Sos». Si tratta di un soggetto al quale sono dedicate alcune disposizioni della parte seconda delle nuove Istruzioni, specificamente rivolte ai professionisti e agli altri destinatari degli obblighi non sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza di settore. Per questi ultimi...