Adempimenti

Logistica, reverse charge con coobbligato in chiaro

Il soggetto solidalmente responsabile va indicato con il codice «66» in F24. Con l’opzione per il regime transitorio è il committente a versare l’imposta

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Il soggetto solidalmente responsabile dell’Iva dovuta nel settore degli appalti di servizi che riguardano logistica, movimento merci e trasporti trova un autonomo codice identificativo nel modello di pagamento F24.

Con la risoluzione 53/E/2025 l’agenzia delle Entrate, integrando precedenti pronunce e fornendo un ulteriore regola operativa, ha istituito un apposito codice, il codice «66», al fine di consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta...

