Logistica, reverse charge con coobbligato in chiaro
Il soggetto solidalmente responsabile va indicato con il codice «66» in F24. Con l’opzione per il regime transitorio è il committente a versare l’imposta
Il soggetto solidalmente responsabile dell’Iva dovuta nel settore degli appalti di servizi che riguardano logistica, movimento merci e trasporti trova un autonomo codice identificativo nel modello di pagamento F24.
Con la risoluzione 53/E/2025 l’agenzia delle Entrate, integrando precedenti pronunce e fornendo un ulteriore regola operativa, ha istituito un apposito codice, il codice «66», al fine di consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta...
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware