Sostenibilità, standard light per la comunicazione finanziaria

Il 3 dicembre 2025 l’Efrag ha presentato alla Commissione europea il proprio parere tecnico sugli European sustainability reporting standards (Esrs) semplificati, proponendo una revisione che riduce del 61% i datapoint obbligatori e introduce misure sostanziali di flessibilità e proporzionalità. È un intervento significativo del quadro Esrs che punta a ridurre in modo tangibile il carico amministrativo per le imprese, pur mantenendo integro l’obiettivo del green deal europeo di garantire informazioni...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi