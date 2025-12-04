Sostenibilità, standard light per la comunicazione finanziaria
Arrivato il parere tecnico dell’Efrag sui principi Esrs semplificati
Il 3 dicembre 2025 l’Efrag ha presentato alla Commissione europea il proprio parere tecnico sugli European sustainability reporting standards (Esrs) semplificati, proponendo una revisione che riduce del 61% i datapoint obbligatori e introduce misure sostanziali di flessibilità e proporzionalità. È un intervento significativo del quadro Esrs che punta a ridurre in modo tangibile il carico amministrativo per le imprese, pur mantenendo integro l’obiettivo del green deal europeo di garantire informazioni...
La global minimum tax mette alla prova i gruppi con la dichiarazione
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware