Rottamazione quater, pagamenti fino al 9 dicembre per non perdere le agevolazioni
Addio ai benefici per chi non salda entro il termine. Gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute
Conto alla rovescia per il pagamento della rata della rottamazione quater scaduta il 30 novembre scorso. Come ricorda l’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) in una nota: «Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il prossimo 9 dicembre, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti qualora i termini coincidano con giorni festivi. In caso di mancato pagamento, effettuato oltre il termine ultimo oppure per importi parziali...