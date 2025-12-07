Banche dati pubbliche necessarie per ricostruire il patrimonio della società
Le informazioni servono anche a definire le azioni da promuovere
Per i curatori l’accesso alle banche dati è uno strumento indispensabile per la ricostruzione del patrimonio della società fallita e per le valutazioni inerenti alle azioni da promuovere.
Le linee guida dei tribunali (si veda l’articolo a fianco) danno puntuali indicazioni sulle indagini da svolgere, avvalendosi degli strumenti anche telematici di ricerca, molto potenziati dal Codice della crisi. L’articolo 49 prevede infatti che già la sentenza di liquidazione giudiziale autorizzi l’accesso...