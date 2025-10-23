Benefici fiscali da estendere ai gestionali. Più vicini i software per i corrispettivi
L’assemblea di AssoSoftware chiede un intervento del Parlamento sull’allegato B. Il presidente di Sogei, Savini, annuncia la sperimentazione da metà 2026 per gli applicativi destinati a sostituire i registratori telematici
Estendere ai software gestionali i maxi-ammortamenti previsti dal disegno di legge di Bilancio è la richiesta delle imprese del settore, emersa nel corso del convegno “L’Italia e le sfide della trasformazione digitale”, che si è tenuto giovedì 23 ottobre a margine dell’assemblea nazionale di Assosoftware. Un’estensione rispetto alla quale non ha evidenziato ostacoli tecnici Marco Calabrò, capo dipartimento per le Politiche per le imprese del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Anche...