Beni oggetto di donazione liberamente trasferibili

Abolizione degli ostacoli alla vendita dei beni che siano stati oggetto di una donazione: il Ddl Semplificazioni approvato ieri dal Senato e ora all’esame della Camera contiene questa riforma radicale delle norme del Codice civile che per oltre 80 anni hanno permesso all’erede legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione e pregiudicato dall’incapienza del donatario, di ottenere la restituzione dei beni, oggetto di donazione del de cuius durante la sua vita, da chiunque ne abbia conseguito la...

