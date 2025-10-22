Bollo ordinario sull’istanza di modifica del nome presentata agli uffici consolari

L’istanza di modifica del nome o del cognome, rivolte alla Prefettura, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, fin dall’origine anche se presentata tramite gli uffici diplomatici e consolari dall’interessato residente all’estero. Invece l’esenzione da bollo (e da registro), nonché l’esonero dalla registrazione e dalla repertoriazione, è applicabile ai contratti di arruolamento per il personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e la pesca professionale in base all’articolo...

