Nella vendita di azioni proprie tassato il margine tra corrispettivo e costo
Annullamento e cessione finora senza effetti transitando dal patrimonio netto
La disciplina civilistica delle azioni proprie è stata modificata con il Dlgs 139/2015 e ha comportato l’iscrizione delle stesse nel patrimonio netto in una riserva negativa (Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio voce A.X SP). Questo ha comportato che le operazioni seguenti, di annullamento delle azioni proprie o di cessione delle stesse, non dovessero comportare alcun effetto reddituale in quanto gestite sempre a livello di patrimonio netto. La logica dei principi contabili nazionali...