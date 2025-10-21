Adempimenti

Global minimum tax, comunicazione rilevante alle Entrate

Pubblicato il decreto del Mef che definisce le informazioni da inserire nel modello

di Alessandro Germani

Global minimum tax, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del Dlgs 209/2023, sono tenute a presentare la comunicazione rilevante all’agenzia delle Entrate. In alternativa, i soggetti tenuti a presentare la suddetta comunicazione possono delegare un’altra impresa del gruppo ad adempiere, per loro conto, agli obblighi ...

Correlati

Schede e sintesi

Gli ultimi contenuti di Adempimenti