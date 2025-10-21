Global minimum tax, comunicazione rilevante alle Entrate

Global minimum tax, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del Dlgs 209/2023, sono tenute a presentare la comunicazione rilevante all’agenzia delle Entrate. In alternativa, i soggetti tenuti a presentare la suddetta comunicazione possono delegare un’altra impresa del gruppo ad adempiere, per loro conto, agli obblighi ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi