Concordato, l’esonero dal visto è differito
La semplificazione scatta dai crediti Iva infrannuali nel biennio successivo all’adesione
Ai contribuenti che aderiscono alla proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, e dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva infrannuali (sempre per un importo non superiore a 70.000 euro annui) va riferito ai crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione...
