Notai, al via l’accesso ai certificati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente
Iniziativa presentata durante il congresso nazionale. Servizio in partenza nelle prossime settimane. I certificati saranno esenti da imposta di bollo
Al via per i notai la possibilità di richiedere, solo per finalità legate alla professione e comunque in numero non superiore a 30 al giorno, certificati anagrafici resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) attraverso la Piattaforma nazionale dati (Pdnd). È quanto stabilisce il decreto - datato 27 agosto e pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 14 ottobre, del ministero dell’Interno di concerto con il ministero della Pubblica amministrazione e con il sottosegretario...
