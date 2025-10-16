Notai, al via l’accesso ai certificati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente

Al via per i notai la possibilità di richiedere, solo per finalità legate alla professione e comunque in numero non superiore a 30 al giorno, certificati anagrafici resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) attraverso la Piattaforma nazionale dati (Pdnd). È quanto stabilisce il decreto - datato 27 agosto e pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 14 ottobre, del ministero dell’Interno di concerto con il ministero della Pubblica amministrazione e con il sottosegretario...

