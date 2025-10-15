Sopravvenienze da esdebitazione: detassazione anche per il passato

Le Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato hanno rilasciato nei giorni scorsi il loro parere sullo schema di decreto legislativo relativo a Terzo settore, crisi d’impresa, sport e Iva (atto n. 295), il quale, tra le altre norme, ne contiene una che chiarisce il regime delle sopravvenienze attive da esdebitazione previsto dall’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir, prevedendone espressamente la detassazione indipendentemente dall’istituto del Codice della crisi nel cui ambito vengono...

