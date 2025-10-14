Movimentazioni cereali, registrazione telematica d’obbligo entro lunedì
Sanzioni pecuniarie da un minimo di 500 euro a un massimo di 4.000 euro
Entro lunedì 20 ottobre scatta l’obbligo della registrazione nel Registro telematico «Granaio Italia» delle movimentazioni dei cereali del trimestre solare precedente per le aziende che superano determinate soglie annuali funzionali ad assolvere al censimento delle scorte nazionali. Si tratta della prima scadenza dell’adempimento con periodicità trimestrale che ha preso avvio dal 1° luglio 2025 con l’attivazione della procedura di compilazione del Registro telematico dei cereali operativo sul sito...
