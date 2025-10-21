Officine elettriche alimentate da fonti rinnovabili esonerate dalla vidimazione dei registri
La semplificazione è contenuta nella circolare 27/D pubblicata il 21 ottobre dall’agenzia delle Dogane. L’energia non ceduta deve essere autoconsumata
Nuove semplificazioni per le officine elettriche alimentate da fonti rinnovabili riguardanti l’esonero dalla vidimazione dei registri.
L’agenzia delle Dogane accoglie la richiesta avanzata da più Direzioni territoriali che esortavano modalità più snelle e meno rigidità nelle modalità di rilevazione contabile per quegli impianti che non generano carico di imposta e, in particolare, per le officine di produzione di energia elettrica alimentate esclusivamente da fonti rinnovabili, come individuate dall...
Correlati
Circolare