Adempimenti

Import e carbonio, Pmi obbligate solo a segnalare

Introdotta una soglia minima annuale di importazione di merci Cbam, con l’esclusione di idrogeno ed energia elettrica, sotto la quale c’è solo l’obbligo di segnalazione nella dichiarazione doganale

di Fulvio Liberatore e Benedetto Santacroce

Dal 1° gennaio 2026 saranno semplificati gli adempimenti di monitoraggio e comunicazione dovuti alla normativa Cbam, vale a dire il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che impone obblighi agli importatori di alcuni beni rientranti in sei categorie (acciaio, alluminio, fertilizzanti e concimi, cemento, energia elettrica e idrogeno) con una ampia riduzione dei soggetti interessati. Questi sono gli effetti dovuti alla pubblicazione del 17 ottobre 2025 del regolamento Ue 2025/2083 che...

