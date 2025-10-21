Import e carbonio, Pmi obbligate solo a segnalare
Introdotta una soglia minima annuale di importazione di merci Cbam, con l’esclusione di idrogeno ed energia elettrica, sotto la quale c’è solo l’obbligo di segnalazione nella dichiarazione doganale
Dal 1° gennaio 2026 saranno semplificati gli adempimenti di monitoraggio e comunicazione dovuti alla normativa Cbam, vale a dire il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che impone obblighi agli importatori di alcuni beni rientranti in sei categorie (acciaio, alluminio, fertilizzanti e concimi, cemento, energia elettrica e idrogeno) con una ampia riduzione dei soggetti interessati. Questi sono gli effetti dovuti alla pubblicazione del 17 ottobre 2025 del regolamento Ue 2025/2083 che...
