Bonus 4.0 e 5.0, più poteri al Gse per i controlli sull’opzione

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre del decreto legge 175/2025 conferma le nuove scadenze operative già anticipate dal Sole 24 Ore, ma introduce una doppia procedura che riguarda le imprese che hanno presentato domanda sia per il credito d’imposta 4.0 che per il credito 5.0. Queste imprese si trovano a dover scegliere tra i due strumenti entro il 27 novembre. Il decreto si propone, dopo un anno e mezzo, di fornire un’interpretazione autentica del divieto di cumulo tra le due misure...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi