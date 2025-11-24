Bonus 4.0 e 5.0, più poteri al Gse per i controlli sull’opzione
Con la pubblicazione in «Gazzetta» del Dl 175 scatta la scadenza del 27 novembre. Rafforzato il ruolo del gestore per la verifica sul possesso dei requisiti
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre del decreto legge 175/2025 conferma le nuove scadenze operative già anticipate dal Sole 24 Ore, ma introduce una doppia procedura che riguarda le imprese che hanno presentato domanda sia per il credito d’imposta 4.0 che per il credito 5.0. Queste imprese si trovano a dover scegliere tra i due strumenti entro il 27 novembre. Il decreto si propone, dopo un anno e mezzo, di fornire un’interpretazione autentica del divieto di cumulo tra le due misure...