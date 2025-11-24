Bonus casa, ok alla compensazione anche con la scelta errata nella comunicazione

Se per uno sconto in fattura è stata inviata all’agenzia delle Entrate una comunicazione, indicante per errore l’opzione per la cessione del credito, il cessionario mantiene la possibilità di compensare in F24 il credito d’imposta ricevuto, ma resta preclusa la possibilità di cederlo a soggetti non qualificati (cioè, diversi da banche, assicurazioni, eccetera), in quanto risultano irrilevanti, a tal fine, sia gli accordi civilistici dello sconto in fattura stipulati con il contribuente (che ha generato...

