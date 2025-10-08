ApprofondimentoImposte

Bonus edilizi, cessione o spalmatura decennale per i crediti in scadenza

di Luca De Stefani

N. 37

Settimana Fiscale

Il divieto della cessione delle rate residue riguarda solo le detrazioni dei bonus edilizi e non le rate dei crediti che il contribuente ha nel proprio cassetto fiscale a seguito di un acquisto tramite cessione del credito o “sconto in fattura”: il chiarimento è contenuto nella risposta ad interpello del 15 settembre 2025, n. 240. Per non perdere i crediti in scadenza, oltre alla cessione di rate annuali intere è possibile optare per il c.d. “spalma-crediti” in 10 anni, anche per importi inferiori all’intera rata.

Per i bonus edilizi, il divieto di cessione delle rate residue, in vigore dal 29 maggio 2024, riguarda solo le rate relative alle detrazioni che sono utilizzabili a scomputo delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) nelle dichiarazioni dei redditi (730 o Redditi) del contribuente che ha sostenuto le spese. Non riguarda, invece, le cessioni delle rate residue dei crediti che il contribuente ha nel proprio cassetto fiscale, a seguito di un loro acquisto tramite cessione del credito (cessionario) o “...

Settimana Fiscale

Argomenti

I punti chiave

  1. Detrazione diretta con successiva cessione delle rate residue
  2. Comunicazioni alle Entrate per le cessioni
  3. Via libera per le cessioni delle rate residue dei crediti nella “Piattaforma”
  4. Opzione per 10 quote annuali per i crediti trasferiti entro il 31 marzo 2023

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale