Bonus edilizi, cessione o spalmatura decennale per i crediti in scadenza

Il divieto della cessione delle rate residue riguarda solo le detrazioni dei bonus edilizi e non le rate dei crediti che il contribuente ha nel proprio cassetto fiscale a seguito di un acquisto tramite cessione del credito o “sconto in fattura”: il chiarimento è contenuto nella risposta ad interpello del 15 settembre 2025, n. 240. Per non perdere i crediti in scadenza, oltre alla cessione di rate annuali intere è possibile optare per il c.d. “spalma-crediti” in 10 anni, anche per importi inferiori all’intera rata.