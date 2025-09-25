Imposte

Carried interest solo con l’uscita di tutti i soci

Incentivi ai manager non vincolabili all’exit di un fondo di minoranza

di Alessandro Germani

Un piano di incentivazione dei manager connesso all’exit del solo fondo di private equity (di minoranza) non ha i requisiti per il carried interest. Così la risposta a interpello 252/2025 delle Entrate.

Nel 2023 ha fatto ingresso nella società un fondo con una partecipazione del 29,9%, mentre il socio di maggioranza continua a detenere il controllo...

