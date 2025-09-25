Ets non commerciali alle prese con il nodo Iva
Auspicabile un intervento per estendere l’aliquota agevolata del 5%
Per le Onlus l’ingresso nel terzo settore condiziona anche il regime Iva. La qualifica dell’ente secondo i nuovi criteri fissati dall’articolo 79 del Cts incide anche sulla possibilità di accedere al regime di esenzione Iva che, almeno fino alla fine dell’anno, sarà garantito alle Onlus con riferimento all’attività socio-sanitaria, assistenziale, di formazione (articolo 10, n. 15), 19), 20), 21) e 27 ter) del Dpr 633/72). Con l’avvio delle nuove misure, si provvederà a sostituire l’acronimo Onlus...