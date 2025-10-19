Casa, rete familiare e conti correnti provano il centro di interessi all’estero

Non è soggetto a imposizione fiscale in Italia il contribuente che provi di aver stabilito all’estero la propria residenza e di avere all’estero il centro degli interessi economici e personali. A dirlo è la Cgt della Lombardia con sentenza n. 1880/25/2025 (presidente Evangelista, relatore Vicini).

Una contribuente contestava l’accertamento per omissione della compilazione del quadro RW relativo a disponibilità finanziarie detenute in Svizzera per l’anno 2012. Il primo grado aveva respinto il ricorso...