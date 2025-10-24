Case occupate esenti Imu se è avviata l’azione civile
La Cgt Sardegna apre all’agevolazione senza denuncia penale. Non si realizza la capacità contributiva richiesta dalla Costituzione
Ai fini dell’esenzione Imu degli immobili occupati abusivamente non occorre aver presentato la denuncia penale, essendo sufficiente allo scopo l’avvio delle azioni civili funzionali al rilascio dell’immobile. Ciò, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di legge. Queste le innovative conclusioni della sentenza 1178/2/2025 della Cgt Sardegna (presidente Atzeni, relatore Diozzi).
La vicenda risolta dai giudici di appello riguardava un complesso immobiliare oggetto...
