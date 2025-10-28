Adempimenti

Cassa dottori commercialisti: possibile delegare un professionista per comunicare i redditi 2024

Il nuovo servizio «Delega» è disponibile all’interno dei servizi online del portale dell’istituto. I dati reddituali devono essere comunicati entro il 1° dicembre

di Federico Gavioli

Per gli iscritti alla Cassa dottori commercialisti (Cdc) è attiva la procedura per comunicare i dati reddituali relativi al periodo di imposta 2024, entro il prossimo 1° dicembre; Cdc, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, illustra le modalità e le novità con cui gli iscritti potranno effettuare l’adempimento.

La delega

La novità di quest’anno consiste...

