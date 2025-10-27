Riclassificazione Ateco senza effetti retroattivi per i contributi previdenziali

Sono online i nuovi strumenti operativi messi a disposizione dall’Inps per individuare il corretto inquadramento previdenziale dei datori di lavoro alla luce della riforma dei codici Istat 2025. Lo comunica l’Istituto con il messaggio 3206 del 27 ottobre 2025 in cui sono illustrate le nuove regole di classificazione. All’interno del sito attraverso il percorso “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” si accede al nuovo servizio “Compatibilità ATECO-CSC...

