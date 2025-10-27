Perdite su mini crediti, deduzione con raccordo nel modello Redditi
Nel quadro RS indicazione sia del valore di bilancio sia di quello fiscale. L’imputazione nel rendiconto scandisce i tempi per lo sgravio
La tematica delle perdite su crediti da sempre presenta dei risvolti di elevata complessità a livello dichiarativo ma prima ancora a livello di interpretazione delle relative norme. In prima battuta occorre fare riferimento, per le realtà industriali, a quanto stabilisce l’articolo 106 del Tuir per le svalutazioni dei crediti commerciali che sono ammesse nei limiti dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi fino a che il relativo fondo non abbia raggiunto il limite...
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware