Perdite su mini crediti, deduzione con raccordo nel modello Redditi

La tematica delle perdite su crediti da sempre presenta dei risvolti di elevata complessità a livello dichiarativo ma prima ancora a livello di interpretazione delle relative norme. In prima battuta occorre fare riferimento, per le realtà industriali, a quanto stabilisce l’articolo 106 del Tuir per le svalutazioni dei crediti commerciali che sono ammesse nei limiti dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi fino a che il relativo fondo non abbia raggiunto il limite...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi