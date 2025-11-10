Cassaforte di famiglia, ok all’amministratore senza compenso

Nell’ambito della pianificazione patrimoniale, anche in funzione del passaggio generazionale, è sempre più diffuso il ricorso all’utilizzo di società con funzioni di holding o di “cassaforte di famiglia”, i cui amministratori sono i componenti dello stesso nucleo familiare. Le stesse ragioni che inducono alla costituzione di tali società portano a non riconoscere alcun compenso agli amministratori per l’attività da essi svolta. Questi soggetti, infatti, quali componenti il nucleo familiare, ritraggono...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi