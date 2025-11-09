Contributi Inps, interessi moratori se la sanzione raggiunge il 40%
Il Tribunale di Lecce ricorda che il limite alle pene civili è previsto dalla legge. L’Istituto si era attivato per violazione delle normesul lavoro irregolare
Non risultano dovuti gli interessi moratori sui contributi previdenziali in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 116, commi 8 e 9 della legge 388/2000 (in tema di emersione del lavoro irregolare), in particolare del mancato superamento del tetto massimo delle sanzioni civili previste dal provvedimento. È questo il principio espresso dal Tribunale civile di Lecce nella sentenza n. 730/2025 (giudice Ottaviano), riguardante l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del Codice di procedura...