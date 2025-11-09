Controlli e liti

Contributi Inps, interessi moratori se la sanzione raggiunge il 40%

Il Tribunale di Lecce ricorda che il limite alle pene civili è previsto dalla legge. L’Istituto si era attivato per violazione delle normesul lavoro irregolare

Alessandro BraggionGiorgio Gavelli

Non risultano dovuti gli interessi moratori sui contributi previdenziali in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 116, commi 8 e 9 della legge 388/2000 (in tema di emersione del lavoro irregolare), in particolare del mancato superamento del tetto massimo delle sanzioni civili previste dal provvedimento. È questo il principio espresso dal Tribunale civile di Lecce nella sentenza n. 730/2025 (giudice Ottaviano), riguardante l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del Codice di procedura...

