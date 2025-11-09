Supply chain, appalti illeciti con riflessi sui committenti

Negli ultimi anni il tema di una gestione efficiente e corretta della supply chain ha acquisito rilievo crescente nel dibattito economico e giuridico, sia in Italia, sia a livello europeo. Tale centralità è il risultato di un’attenzione sempre più marcata da parte di legislatori, autorità giudiziarie e amministrative, che hanno progressivamente aggiornato il quadro normativo e le prassi applicative, con conseguenze significative per le imprese, in particolare nei settori caratterizzati da elevata...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi