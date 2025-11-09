Supply chain, appalti illeciti con riflessi sui committenti
Oltre all’Iva anche le imposte dirette possono diventare oggetto di contestazione. Controlli rigorosi sulla filiera per evitare sanzioni e rivalse economiche
Negli ultimi anni il tema di una gestione efficiente e corretta della supply chain ha acquisito rilievo crescente nel dibattito economico e giuridico, sia in Italia, sia a livello europeo. Tale centralità è il risultato di un’attenzione sempre più marcata da parte di legislatori, autorità giudiziarie e amministrative, che hanno progressivamente aggiornato il quadro normativo e le prassi applicative, con conseguenze significative per le imprese, in particolare nei settori caratterizzati da elevata...