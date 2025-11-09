Salto logico (e normativo) nell’analisi dei prelievi dalle società di persone
Nessuna disposizione prevede il collegamento con le capacità reddituali
Un filone “accertativo” attualmente portato avanti da alcuni uffici del Fisco riguarda le società di persone (spesso in contabilità semplificata), e in particolare quelle che presentano un patrimonio netto negativo in quanto i prelievi dei soci superano le consistenze patrimoniali della società. Si tratta di una situazione (purtroppo) piuttosto comune nel nostro Paese, non essendovi, come per le società di capitali, regole particolari di “salvaguardia” del patrimonio sociale, stante la responsabilità...