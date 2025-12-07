La certificazione post Pvc può diventare elemento di prova del credito R&S
La relazione dell’esperto, pur non vincolante, può avere rilevanza giuridica
In tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, una relazione tecnica resa da un esperto certificato del Mise (ora Mimit), seppure non possa dispiegare effetti vincolanti – come previsto dall’ultimo periodo del comma 2, articolo 23, del Dl 73/22 se acquisita dopo la consegna del Pvc (rectius: l’atto di recupero) – può assurgere a elemento di prova su cui il giudice fonda la sua decisione. Lo ribadisce la Cgt di primo grado di Brescia nella sentenza 789/1/2025 (presidente Biancospino...