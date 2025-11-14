Cedolare, niente versamento il 1° dicembre se il 2025 è il primo anno di locazione
Spazio al metodo previsionale in caso di minore imposta dovuta. Possibile utilizzare in F24 i crediti in compensazione
Secondo acconto in scadenza il 1° dicembre anche per i contribuenti che devono versare la cedolare secca sugli affitti. Le modalità di versamento sono, infatti, le stesse previste ai fini Irpef.
La cedolare secca è un’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che concedono immobili abitativi in affitto ma anche da coloro che stipulano contratti di locazione breve.
Per la determinazione dell’importo dovuto, in primo luogo, occorre verificare se l’imposta dovuta nell’anno precedente (2024) è inferiore ...
Correlati
Carlo DelladioSistema Frizzera