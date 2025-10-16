Collegio sindacale, vigilanza ad ampio raggio sulla sostenibilità
Il documento del Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti individua gli ambiti da attenzionare: dalla supervisione degli obblighi normativi a trasparenza e comunicazione agli stakeholder
Una bussola per i collegi sindacali sui temi della sostenibilità. A fornirla sono Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti con il documento «Vigilanza del collegio sindacale e tematiche sostenibilità».
L’integrazione
Come spiega una nota del Consiglio nazionale (...