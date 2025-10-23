Commercialisti, più aggregazioni ma resta il freno di fisco e contributi
Il 56% svolge l’attività in forma associata: dato in crescita sul 2018. Rimangono le limitazioni dell’Irap e del doppio contributo integrativo
Il 51,6% dei commercialisti svolge la professione in forma aggregata. Una percentuale crescente rispetto al dato rilevato nel 2018. È quanto emerge da un sondaggio sugli studi professionali della Fondazione nazionale della categoria in collaborazione con l’università degli Studi di Bergamo, l’università politecnica delle Marche e la Libera università Mediterranea (Lum) «Giuseppe Degennaro» i cui risultati sono stati anticipati nel corso del congresso dei commercialisti che si conclude venerdì 24 ...
Corsi gratuiti, borse e rimborsi per la formazione degli iscritti
Federica Micardi