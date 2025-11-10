Commercialisti, ricorso al Tar del Lazio per annullare il regolamento elettorale
Secondo i ricorrenti il nuovo regolamento prevede il voto da remoto mentre la legge primaria, il Dlgs 139/2005, stabilisce che il voto venga espresso in presenza
Le elezioni dei commercialisti, previste il 15 e il 16 gennaio per gli Ordini territoriali potrebbero subire uno stop. Tre commercialisti di Latina hanno comunicato via pec al Consiglio nazionale di aver impugnato il regolamento elettorale dinanzi al Tar del Lazio.
Il regolamento per le elezioni territoriali, che prevede l’espressione del voto solo da remoto, è stato adottato dal Cndcec con delibera del 20 maggio 2025 e approvato dal ministero della Giustizia il 9 settembre 2025; gli Ordini entro ...