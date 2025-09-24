Concordato e attività economica, quando si considera effettivamente modificata

La risposta a interpello 236 del 10 settembre scorso ha affrontato il caso di un’impresa che, a seguito dell’aggiornamento della tabella Ateco, ha sostituito il proprio codice senza modificare l’attività realmente svolta. Le Entrate offrono un approccio che privilegia la continuità effettiva dell’impresa e scongiura interpretazioni eccessivamente formalistiche, capaci di generare effetti distorsivi e ingiustificati sul piano fiscale. Rimangono, tuttavia, dubbi interpretativi su cosa costituisca effettivamente una modifica dell’attività. Il dubbio non è nuovo nel nostro sistema tributario; infatti l’articolo 84 Tuir e il nuovo Cpb condividono una comune definizione di “modifica dell’attività” che comporta, in un caso, l’impossibilità di riportare le perdite e, nell’altro, la cessazione del regime.