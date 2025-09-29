Concordato, spazio alla ditta che cede il ramo d’azienda
Non c’è cessazione o blocco come nel caso della società. L’esclusione dagli Isa di un professionista non limita l’adesione dello studio
La ditta individuale che cede un ramo di azienda non incorre in alcuna causa di cessazione o di blocco dal concordato preventivo biennale. È uno dei recenti chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale (Cpb) contenuto in una faq delle Entrate del 25 settembre scorso che differenzia il caso di specie rispetto all’ipotesi in cui a cedere sia un soggetto societario.
Si ricorda infatti che gli articoli 11 lettera b-quater e 21 lettera b-ter del Dlgs 13/2024 annoverano tra le cause di esclusione...