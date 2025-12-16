Congruità del Tfm, strategie per la deducibilità fiscale

La disciplina fiscale del trattamento di fine mandato degli amministratori è oggetto di particolare attenzione in sede di controllo. Se i requisiti formali di deducibilità per competenza, come la presenza di un atto con data certa, sono ormai presupposti consolidati dalla giurisprudenza, il baricentro del contenzioso si è spostato sulla congruità dell’importo accantonato. Alla luce dei reiterati interventi della Cassazione, è definitivamente tramontato il tentativo di imporre rigidi limiti quantitativi mutuati dal Tfr; prevale, invece, una verifica rigorosa di congruità e inerenza del costo, che impone alla società un onere documentale preciso e circostanziato. In questo contesto risulta quindi fondamentale predisporre un dossier di congruità strutturato, in grado di trasformare un potenziale rischio fiscale in uno strumento legittimo di pianificazione.