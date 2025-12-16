Congruità del Tfm, strategie per la deducibilità fiscale

La disciplina fiscale del trattamento di fine mandato degli amministratori è oggetto di particolare attenzione in sede di controllo. Se i requisiti formali di deducibilità per competenza, come la presenza di un atto con data certa, sono ormai presupposti consolidati dalla giurisprudenza, il baricentro del contenzioso si è spostato sulla congruità dell’importo accantonato. Alla luce dei reiterati interventi della Cassazione, è definitivamente tramontato il tentativo di imporre rigidi limiti quantitativi mutuati dal Tfr; prevale, invece, una verifica rigorosa di congruità e inerenza del costo, che impone alla società un onere documentale preciso e circostanziato. In questo contesto risulta quindi fondamentale predisporre un dossier di congruità strutturato, in grado di trasformare un potenziale rischio fiscale in uno strumento legittimo di pianificazione.
Deducibilità per competenza vs cassa: il ruolo dirimente della data certa
La disciplina del Tfm prevede due distinti regimi di deducibilità del costo per la società, la cui applicazione dipende da un requisito formale inderogabile.
Principio di competenza
La deducibilità degli accantonamenti annuali al fondo Tfm è consentita nell’esercizio di maturazione, a condizione che il diritto all’indennità e i relativi criteri di calcolo risultino da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto (Cassazione 17 giugno 2022, n. 19571; Cassazione 20 maggio...
Argomenti
I punti chiave
- Deducibilità per competenza vs cassa: il ruolo dirimente della data certa
- Il superamento definitivo dell’analogia con il Tfr: la posizione consolidata della Cassazione
- L’analisi di congruità e inerenza: i criteri di valutazione
- La complessità dell’incarico e le responsabilità dell’amministratore
- Il contributo effettivo e la volontà premiale
- Il rapporto con i compensi ordinari come benchmark di ragionevolezza
- Gli indici sintetici di affidabilità (Isa) come prova di coerenza economica
- La tempistica della delibera annuale come requisito antielusivo
- La gestione dell’onere della prova
- La scelta del metodo di calcolo: roadmap operativa
- Metodo della percentuale sul compenso annuo
- Metodo legato agli indicatori di performance
- Metodo dell’importo fisso motivato
- La redazione del verbale assembleare: costruire la prova
- Checklist per un verbale a prova di contenzioso
- Conclusioni