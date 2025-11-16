Contradditorio ancora obbligatorio sui dinieghi di rimborso
Atteso il Dm Economia sulla soglia minima
Dinieghi di rimborso ancora soggetti al contraddittorio preventivo, fino a quando non sarà pubblicato il Dm Economia che fisserà la soglia quantitativa al di sotto della quale tale obbligo non opera.
L’articolo 6-bis, legge 212/2000, prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano soggetti al contraddittorio preventivo, eccetto quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, indicati ...