Contratto risolto, la restituzione del bene fa venir meno la plusvalenza di Luca Dal Prato

Link utili Cgt secondo grado Umbia, sentenza 194/2/2023 Corte di Giustizia Tributaria

La risoluzione di un contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti e, di conseguenza, la restituzione di un bene in precedenza venduto comporta la rettifica del relativo ricavo, facendo venir meno l’originaria plusvalenza realizzata. Questo, in sintesi, il principio confermato dalla Cgt Umbria 194/2/2023 che, accogliendo il ricorso della società, ammette la legittimità della contabilizzazione della minusvalenza, generata dal venir meno di una plusvalenza realizzata nel 2011, per...