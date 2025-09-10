I temi di NT+Le parole del non profit

Cooperative sociali, detrazione Iva solo con operazioni imponibili

In assenza l’imposta sugli acquisti resta un costo, con effetti rilevanti sulla sostenibilità economica dei progetti

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami) e detrazione Iva: arriva il chiarimento dell’Economia sulle cooperative sociali. Un tema di estrema importanza per i soggetti beneficiari dei fondi europei che torna al centro del dibattito con l’interrogazione parlamentare n. 5-04382 (primo firmatario Giulio Centemero della Lega), discussa in commissione Finanze alla Camera.

L’attenzione, in particolare, si concentra sulle cooperative sociali e sui consorzi che, come noto, possono mettere in campo progetti...

