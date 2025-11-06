Corsi di lingua, Resto al Sud non basta all’esenzione Iva
La risposta a interpello 287/2025 delle Entrate: il finanziamento non vale come riconoscimento per atto concludente
Esenzione Iva negata se il corso di lingua non è stato espressamente riconosciuto. Il finanziamento «Resto al Sud» (Dl 91/2017) non ha valore di riconoscimento per atto concludente. La risposta a interpello 287/2025 delle Entrate riguarda tutti coloro che, avendo ottenuto un finanziamento a titolo di incentivo dell’attività d’impresa, svolgono o intendono svolgere, un’attività che rientri tra le prestazioni educative, didattiche e formative in genere: non è per niente automatico che il regime Iva...
Correlati
Altri provvedimenti