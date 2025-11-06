ApprofondimentoImposte

Lavoro autonomo, la rilevanza Iva delle spese rimborsate

di Roberto Curcu e Claudio Sabbatini

N. 41

Settimana Fiscale

Nell’ambito della riforma dell’Irpef (Dlgs 192/2024) è stato modificato anche il meccanismo attraverso il quale il professionista deve (può) riaddebitare al committente le spese per lo svolgimento dell’incarico. Nel silenzio della norma, si è posta la questione relativa al regime Iva applicabile al riaddebito di tali importi. L’agenzia delle Entrate ha chiarito, correttamente, che l’addebito di tali spese è rilevante ai fini Iva e, richiamando l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr 633/1972, ha individuato la disciplina applicabile. Secondo la norma richiamata, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Le modifiche del Dlgs 192/2024

Dal 1° gennaio 2025, dette spese – allorché sono sostenute dal professionista in nome proprio e per conto del cliente e a quest’ultimo addebitate analiticamente - non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo (articolo 54, comma 2, lettera b) del Tuir).

Si tratta di rimborsi spese che non sono neppure assoggettati a ritenuta (del resto...

Settimana Fiscale

Argomenti

I punti chiave

  1. Le modifiche del Dlgs 192/2024
  2. Considerazioni di approfondimento

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale