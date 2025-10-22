CPB e applicazione dei benefici premiali
Con riferimento ai benefici premiali derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate il 15 ottobre 2025 ha pubblicato una FAQ al fine di fornire un importante chiarimento sull’anno a partire dal quale viene riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità con riferimento alle compensazioni.
CPB e cause di esclusione
Gli articoli da 6 a 39 del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, come successivamente modificati, disciplinano il concordato preventivo biennale...