Credito d’imposta Zes unica: attestazione degli investimenti entro il 2 dicembre
Per poter accedere al credito d’imposta per investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, è necessario che il soggetto beneficiario presenti la comunicazione integrativa dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025.
L’agevolazione
Dopo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025, legge 207 del 30 dicembre 2024, l’articolo 16, commi 1, 4, primo periodo, e l’articolo 6, primo periodo...