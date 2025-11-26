Criptovalute, esame di convenienza last minute per la rivalutazione con sostitutiva al 18%
Chance entro lunedì se manca documentazione sul costo di acquisto originario. Anche chi ha acquistato a prezzi bassi può decidere per evitare maxiplusvalenze tassate
La recente discesa del prezzo del Bitcoin da circa 106 mila euro (registrato nei primi giorni di ottobre 2025) a circa 75 mila euro (registrato negli ultimi giorni di novembre 2025) potrebbe incidere in alcuni casi sulla scelta di procedere o meno alla rivalutazione del valore fiscale delle criptoattività detenute alla data del 1° gennaio 2025, soprattutto nei casi in cui è in programma una vendita dell’asset nel breve periodo. Il prossimo 1° dicembre (il 30 novembre è domenica) scade infatti il ...