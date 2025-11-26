Transizione, le trappole da evitare per la dichiarazione sull’opzione tra i crediti 4.0 e 5.0
La dichiarazione sostitutiva inviata dal Gse a 8.000 imprese richiede attenzione nella compilazione delle tre tabelle. Per i casi di sovrapposizione parziale, in arrivo chiarimenti sulle modalità di quantificazione della rinuncia
L’articolo 1, comma 2, del Dl 175/2025 ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 38, comma 18, del Dl 19/2024, chiarendo che il divieto di cumulo tra i crediti d’imposta Transizione 5.0 e Transizione 4.0 opera già in fase di presentazione della domanda, qualora le due istanze si riferiscano ai medesimi beni oggetto di agevolazione.
La norma stabilisce che le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto (22 novembre 2025), avevano presentato domanda per entrambi i crediti d’imposta...